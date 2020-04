Mercato – Si pensa a una terza finestra

Oltre alle solite due sessioni, estiva e invernale, la Fifa starebbe pensando all’inserimento di una terza finestra di mercato per aiutare i club dopo l’emergenza coronavirus.

Lo ha affermato ad Ard Sportschau il direttore del regolamento James Kitching. Lo scopo è quello di creare massima flessibilità per i club sia sotto il profilo del calendario che sotto quello del mercato. Ad oggi non è stata stabilita una possibile data della terza finestra, d’altronde anche i calendari non sono ancora definiti, e non è escluso che la sessione estiva possa durare di più delle consuete 12 settimane.