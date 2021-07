Mercato – Si complica l’idea Rojas per la mediana?

Il Crotone, dopo aver messo in conto le partenze di Simy e Messias, non si vuol privare di un altro giocatore importante

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore sarebbe emerso l'interesse del Bfc per Luis Rojas, centrocampista del Crotone. Tuttavia, quella del cileno si preannuncia un'operazione complicata, visto che i pitagorici non hanno intenzione di vendere un altro gioiellino dopo Simy e Messias, entrambi in partenza viste le tante richieste.