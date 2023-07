Mercato – Si avvicina il rinnovo di Urbanski

Il talentino polacco ha atteso la fine degli Europei Under 19 per prendere una decisione sul suo futuro, reclamando ovviamente spazio. Classe 2004, Urbanski ha debuttato in Serie A con Sinisa Mihajlovic ma la passata stagione è rimasto ancora in Primavera e si aspettava, forse, maggior spazio anche da parte di Thiago Motta. Ma dopo gli Europei sembrerebbe essere arrivata la fumata bianca e la quadra per un nuovo accordo, magari anche con un futuro nelle rotazioni in prima squadra o cercando di fare esperienza in prestito. Secondo quanto affermato da Luca Pincherle su E'Tv il polacco sarebbe vicino a firmare.