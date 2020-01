Mercato – Si attende per Juan Jesus

Si lavora anche per il reparto difensivo con il Bologna sempre più attivo sul mercato per quanto riguarda la ricerca di un difensore centrale. Il profilo ideale individuato dai rossoblu resta quello di Juan Jesus ma con l’imminente cambio di proprietà all’interno della società giallorossa tutte le trattative restano in stand-by.

Sul brasiliano non solo i rossoblu ma anche Fiorentina e Cagliari che attendono interessate, il Bologna intanto spinge per un prestito di 1 anno e mezzo con lo stipendio pagato in parte dalla Roma ma bisognerà attendere ulteriori sviluppi societari per entrare davvero nel vivo della trattativa.

fonte: Il Sussidiario.net