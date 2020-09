Mercato – Senza Supryaga attacco a Barrow

Vladyslav Supryaga o…Musa Barrow.

Il Corriere dello Sport Stadio nell’edizione odierna sottolinea l’estenuante trattativa del Bologna con la Dinamo Kiev per il giovane attaccante ucraino, ma qualora non arrivasse sarebbe necessario trovare soluzioni alternative. Resterà in rosa Federico Santander ma per il quotidiano il vero piano B sarebbe Musa Barrow. Sinisa Mihajlovic, senza punta dal mercato, tornerebbe a lavorare sul gambiano prima punta, considerando comunque che Rodrigo Palacio offre grandi garanzie. Con Barrow prima punta, al suo posto in fascia tornerebbe titolare Nicola Sansone, una soluzione, secondo Stadio, gradita anche ai dirigenti.