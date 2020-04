Mercato – Se non arriva Lyanco ecco i potenziali obiettivi del Bfc

Nel caso in cui non si trovasse un punto d’incontro per Evangelista Lyanco, l’area scout del Bologna ha una lista di possibili sostituti osservati nel corso di questi mesi.

Sono noti ormai i nomi di Andrea Cistana del Brescia e Riccardo Marchizza del Sassuolo in prestito allo Spezia, così come quello di Martin Erlic dello Spezia, ma per il Corriere dello Sport Stadio ci sarebbe il nome nuovo di Dusan Stojinovic, sloveno classe 2000 dell’Nk Celje. Di lui si parla un gran bene.