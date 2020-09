Mercato – Se non arriva Lyanco arretrerà Medel

Preso il terzino destro, cioè De Silvestri, il Bologna è a caccia di un centrale che vada a rinforzare il reparto difensivo.

Come noto, l’obiettivo numero è Evangelista Lyanco, su cui però Cairo continua a chiedere tanti soldi, almeno per il Bologna. Se non si troverà un punto d’incontro in chiave economica, secondo Stadio, il club rossoblù non virerebbe su un altro obiettivo di mercato ma arretrerebbe Gary Medel sulla linea difensiva. Ad oggi, altre soluzioni sembrano non esserci.