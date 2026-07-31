E' pensiero comune che gli innesti a centrocampo per il Bologna non sia finiti. Resta da capire se, al posto di Remo Freuler, su cui c'è ancora una piccola remota possibilità, si cercherà un mediano davanti alla difesa o una mezzala box to box.

Mikel Amondarain si è descritto come un centrocampista da area ad area, ma è duttile e potrebbe giocare anche davanti alla difesa, così nei giorni scorsi ai colori rossoblù è stato accostato Brescianini, che è in uscita dalla Fiorentina. Sul giocatore, però, ci sarebbe il Sassuolo. Infatti, Paratici sta cercando di accontentare il neo tecnico Fabio Grosso, che vorrebbe Thorstvedt come rinforzo di centrocampo, e nell'operazione potrebbe dunque rientrare Brescianini, che farebbe percorso inverso andando al Sassuolo.