Mercato – Sarri esonerato dalla Juve, la decisione coinvolge il Bologna?

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus, la decisione è stata presa in mattinata in seguito all’eliminazione di ieri sera in Champions League contro il Lione.

Il cambio di guida tecnica alla Juventus può creare una sorta di effetto domino, ma vediamo le principali alternative. Il primo candidato non scatenerebbe scossoni, si tratta infatti di Mauricio Pochettino che sbarcherebbe in Italia dopo la fine dell’avventura al Tottenham. In questo caso le altre panchine di Serie A resterebbero al loro posto. La seconda ipotesi invece può aprire scenari diversi, ovvero il passaggio di Simone Inzaghi alla Juventus, che dunque libererebbe la panca della Lazio. In quel caso non è escluso che uno dei candidati alla panchina biancoceleste potrebbe diventare Sinisa Mihajlovic.