Mercato – Santander-Spezia, la situazione

Ci sarebbe stata una apertura di Federico Santander verso lo Spezia che da tempo lo segue.

I liguri cercano una prima punta utile per la Serie A e il paraguaiano farebbe al caso del tecnico Italiano dopo l’esperienza maturata nelle ultime due stagioni al Bologna. Un primo approccio ha portato la neopromossa a richiedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per una cifra di 3 milioni, ma la trattativa non è ancora chiusa.

Il giocatore ha aperto una porta alla destinazione e continuerebbe a percepire il suo attuale ingaggio al Bologna con una parte pagata dallo Spezia e una parte dal club rossoblù, mentre sulla formula le due società devono ancora trattare. Il Bologna, infatti, vorrebbe una cessione immediata e non legata al risultato sportivo dei liguri.

