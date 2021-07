Mercato – Santander, quale futuro?

Il Ropero è sul piede di partenza, ma di offerte concrete ancora non ne sono arrivate

Arrivato dalla Danimarca come punta titolare nel 3-5-2 di Filippo Inzaghi, il Ropero ha fatto bene nell'inizio di stagione, salvo poi perdere sia fiducia che minuti con l'arrivo di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo non ha mai nascosto come l'ex Copenaghen non fosse il suo centravanti ideale, per usare un largo giro di parole, e ha sempre usato con il contagocce la punta paraguaiana. Nel reparto offensivo rossoblù, partito Palacio, è arrivato l'olandese Van Hooijdonk, di fatto il centravanti di riserva del nuovo numero 9 emiliano, con Arnautovic sempre in pole. E Santander? E' in vendita ma, nonostante qualche sondaggio dalla Turchia per lui, di offerte concrete non ne sono arrivate. L'anno scorso fu vicino allo Spezia, ma il classe '91 rifiutò la Liguria, preferendo giocarsi le sue carte al Bologna, dove però un infortunio ne azzerò l'impiego. Difficile immaginarlo un'altra stagione sotto le Due Torri, ma per partire serviranno proposte che convinceranno sia la dirigenza felsinea che il calciatore.