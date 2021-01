Mercato – Sanabria ieri titolare col Betis, cessione lontana?

Nelle ultime ore, il nome di Antonio Sanabria è stato accostato con insistenza al Bologna. Si vociferava che il giocatore avesse già accettato la proposta d’ingaggio dei rossoblù, rimanendo solo da trovare l’accordo con il Betis Siviglia.

L’ostacolo principale però è proprio la squadra spagnola: il Betis punta molto sul giocatore, nonostante il rinnovo di contratto sia ancora lontano. Tra lui e l’altro attaccante, Borja Iglesias, il club vorrebbe infatti cedere il secondo. Lo stesso mister andaluso ha dimostrato di preferire Sanabria, schierandolo titolare anche ieri nel match di Copa Del Rey contro il Gijon. Dall’inizio del campionato poi, l’attaccante paraguayano ha saltato solo tre partite in Liga. Nel caso di un eventuale cessione, il Betis vorrebbe monetizzare subito, ma il Bologna al momento può offrire solo un prestito con diritto di riscatto, dovendo già anche pagare Musa Barrow all’Atalanta. Intesa dunque ancora lontana tra Bologna e Betis per la punta ex Genoa.

Fonte-Cor Bo