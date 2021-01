Mercato – Sanabria ha detto sì, ora si tratta col Betis

Sviluppi importanti sul fronte Sanabria. L’attaccante ex Genoa è sempre più una possibilità e un obiettivo concreto in orbita rossoblù.

L’attaccante in forza al Betis Siviglia sembra infatti aver accettato la proposta del Bologna, desideroso di tornare in Italia dopo il suo ritorno in Spagna. Le cifre del suo contratto si aggirerebbero intorno ai 700mila euro per i prossimi tre anni in caso di riscatto, con il club di Saputo che al momento pagherebbe solo i 350 mila per questa seconda metà di stagione. Accordo sull’ingaggio con il giocatore dunque, ma manca ancora quello tra i due club. Bologna e Betis sono comunque al lavoro per la riuscita dell’affare, con la società spagnola che è pronta ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoblù dovrebbero pagare 6 milioni per il cartellino a giugno se Sanabria dovesse convincere i rossoblù, anche se Bigon e Sabatini vorrebbero abbassare ulteriormente il prezzo. La punta va in scadenza tra un anno, e visto che il Betis non vuole il rinnovo, potrebbe stare al prezzo del Bologna piuttosto che perderlo a zero. Nelle prossime ore potrebbero essere limati alcuni dettagli per la fumata dell’operazione.

Fonte-Carlino