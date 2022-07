Mercato – Samp forte su Marcos Paulo

Per quanto riguarda l'attacco del Bologna nei giorni scorsi è stato accostato anche il nome di Marcos Paulo , attaccante dell'Atletico Madrid visto l'ultimo anno in prestito al Familicao.

Il nome per il momento non è confermato, trattasi più di attaccante esterno che punta centrale, vera priorità del Bologna, e su di lui ci sarebbe il forte pressing della Sampdoria. Secondo Sky Sport, il brasiliano classe 2001 lascerà di nuovo i colchoneros in prestito.