Mercato – Ruffo Luci ad un passo dal Trento

Ruffo Luci vicino al Trento

Il mediano rossoblù, classe 2001, reduce dalla salvezza in extremis con la Primavera dopo un inizio di stagione tormentato da un infortunio pesante, è molto vicino al Trento. La squadra trentina prenderà parte al campionato di Serie C dopo diciotto anni dall'ultima volta e il centrocampista rossoblù sarà uno dei rinforzi principali. Sembra dunque a un passo l'accordo per un prestito in trentino per il talento del settore giovanile del Bologna.