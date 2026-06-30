Il Resto del Carlino di oggi pone l'attenzione sul ritorno al lavoro di Jonathan Rowe, che ha deciso di allenarsi in Portogallo assieme ad alcuni giocatori di Premier League in vista del raduno del 7 luglio a Casteldebole.

Al centro sportivo Campus nell'Algarve, i giocatori assenti dal mondiale hanno ripreso il lavoro atletico in campo, tra questi anche Rowe che si è allenato in compagnia di Cash, Acheampong e Maddison, tutti giocatori di Premier League e per diversi tabloid è bastato questo per far scattare l'allarme sul giocatore. Chelsea e Aston Villa lo starebbero seguendo, ma occhio anche al Tottenham dove Roberto De Zerbi lo conosce bene dai tempi di Marsiglia. Anche il Nottingham si starebbe muovendo qualora dovesse cedere Ndoye. La posizione del Bologna? Quella di resistere e fare un altro anno assieme a Rowe. Il Carlino precisa anche che attualmente non ci sarebbero state offerte ufficiali.