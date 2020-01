Mercato-Resta viva la pista che porta a Coentrao

Il Bologna cerca ancora un rinforzo per la fascia sinistra, nelle ultime ore sembra essersi riaperto uno spiraglio per la trattativa che porta a Fabio Coentrao.

L’esterno sinistro ex Real Madrid ha di recente rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb in cui si dice pronto per un eventuale avventura nel nostro campionato: “Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo. In estate mi voleva il Parma, se chiamasse direi di sì”

La società rossoblu continua a monitorare la situazione anche considerando la richiesta di Mihaijlovic che chiede però un giocatore capace di interpretare più ruoli.