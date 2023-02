Mercato – Resta ancora aperto il fronte Barrow-Galatasaray

O meglio, in entrata sì, ma in uscita qualcosa può ancora succedere. Resta infatti in piedi l'interessamento del Galatasaray per Musa Barrow. Ieri i primi contatti a poche dal gong di mercato, ma in Turchia i battenti verranno chiusi l'8 febbraio e il Galatasaray potrà ancora prelevare il gambiano anche se in Italia la sessione si è chiusa. Le prime proposte sono state per un prestito con diritto di riscatto, il Bologna si è negato, ma secondo il Cor Sport a fronte di una offerta da 12 milioni in obbligo di riscatto Sartori e Di Vaio potrebbero pensarci. Di fatto, il Bologna non potrebbe più sostituirlo con il mercato in entrata chiuso in Italia, a parte gli svincolati, ma la cifra rischierebbe di essere allettante per cedere un giocatore ora in difficoltà.