Mercato – Ramirez si offre, ma per ora non interessa

Continua la ricerca a un centrale difensivo e a un terzino, piace Zappa del Cagliari

L’agente ha provato a proporlo ai rossoblù, ricevendo al momento un due di picche, vista la presenza in quel ruolo di Soriano e Vignato. In attesa di capire se Atalanta e Tottenham alzeranno l’offerta per Tomiyasu, in entrata piacciono i vari Benatia, Lyanco e Theate, ma il nome nuovo è quello del russo Diveev, classe ’99 della Cska Mosca. Si segue anche la pista Zappa del Cagliari, che resta in cima alla lista per il ruolo di terzino destro. Per l’attacco, invece, si attende lo svincolo di Arnautovic dallo Shanghai. Antov è infine rientrato al Cska Sofia, dopo il mancato riscatto da parte del Bfc e l’accordo saltato per il rinnovo del prestito: su di lui sono in pressing i francesi del Reims.