Mercato-Proposto un l’ex Lazio

Anche se tutto fermo, il Bologna continua a muoversi sul mercato pianificando una rosa competitiva per la prossima stagione.

Un nome importante, arriva direttamente dall’Inghilterra dove il Southampton sembra aver proposto Hoedt, centrale ex Lazio, proprio ai rossoblu.

Il difensore olandese è in scadenza con i Saints e gradirebbe il ritorno in Italia dove ha ben figurato con la mia biancoceleste.

Il Bologna attualmente non sembra essersi mosso ufficialmente per provare ad acquistarlo ma vista l’emergenza difensiva di questa stagione, i rossoblu non vorranno sicuramente farsi trovare impreparati per la stagione 2020-2021.

Fonte: Gazzetta dello Sport