Un Bologna più ambizioso sarebbe nella mente di Joey Saputo.

Lo afferma il Corriere dello Sport Stadio riportando come il patron rossoblù sia pronto a investire nel prossimo mercato estivo 50 milioni di euro: questo sarebbe il tesoretto per giugno. L’obiettivo sarebbe raggiungere l’Europa nel 2020/20201. Per quanto riguarda gennaio, Dominguez arriverà sicuramente, mentre per gli altri reparti è caccia a Lyanco o Bonifazi in difesa, Kean o Kalinic in attacco.