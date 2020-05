Il Bologna non molla Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo svedese resta in cima alla lista dei desideri di Sabatini e Mihaijlovic.

Nell’eventualità in cui l’affare Ibra dovesse sfumare, il Bologna sembra comunque aver individuato in Andrea Favilli il profilo ideale per completare lo scacchiere degli attaccanti. Il costo dell’attaccante rossoblu oscilla tra i 9 ed i 10 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport