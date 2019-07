Mercato – Preso Skov Olsen

Altro giro altro regalo. Il Bologna ha praticamente chiuso per il quinto acquisto di questa campagna di mercato dopo Bani, Denswil, Schouten e Tomiyasu.

Il Bologna avrebbe infatti chiuso la pratica per Skov Olsen, talento danese del Nordsjelland. Il classe 1999 sarà dunque a breve rossoblù, accordo trovato con il giocatore che ora è in vacanza dopo l’Europeo Under 21. Skov Olsen arriva da una stagione con 29 partite e 19 gol in Danimarca. Si tratta di un classico attaccante esterno, di piede mancino e in grado di giocare su entrambe le fasce. Il Bologna per lui dovrebbe spendere circa 6-7 milioni di euro.

m.m.