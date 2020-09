Si è arenata la trattativa tra Lecce e Bologna per Gabriele Corbo e per il difensore si è aperta una nuova pista di mercato.

Ora sarebbe l’Ascoli sensibilmente più vicino alle prestazioni del giovane difensore per fare esperienza con maggiore minutaggio rispetto a Bologna. Anche in questo caso si parla di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il Bologna con l’Ascoli ha già portato a termine l’operazione per il passaggio del portiere Fallou Sarr.