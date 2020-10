Dopo Mattia Bani diretto al Genoa, il Bologna pensa ad un’altra uscita di mercato. Stavolta toccherebbe al giovane Musa Juwara, finito nel mirino di un club portoghese.

Il match winner di San Siro l’anno scorso, in un epico Inter-Bologna, è vicino al Boavista in Portogallo. Il giovane gambiano potrebbe trasferirsi in Portogallo in prestito con diritto di riscatto.