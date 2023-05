Mercato – Piace Uros Kabic del Vojvodina: può essere il nuovo Orso

Il diesse Marco Di Vaio si è recato in Serbia in questi giorni per stringere una collaborazione 'da sviluppare nel nome e in memoria di Sinisa Mihajlovic'. Si parla sia parte tecnica e che di settore giovanile e tra i nomi emersi in questi giorni c'è Uros Kabic. Si tratta di un'ala destra di piede mancino, cioè nel ruolo di Orsolini, che con la maglia del Vojvodina, squadra in cui nacque calcisticamente Sinisa, ha segnato 4 gol in 50 partite. Molto giovane, classe 2004, Kabic sembra essere uno dei talenti più promettenti del Vojvodina e per il Bologna potrebbe essere una pista da seguire aspettando di comprendere meglio il futuro di Riccardo Orsolini.