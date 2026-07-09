Sarà una estate di riflessioni anche sulla porta. Massimo Pessina ha terminato la sua avventura con la nazionale Under 19, purtroppo sia con l'eliminazione dall'Europeo sia con la mancata qualificazione al mondiale Under 20, e ora si godrà qualche giorno di riposo prima di salire a Valles, orientativamente nella seconda settimana.

Il giovane portiere conoscerà il nuovo tecnico Domenico Tedesco e poi toccherà al club valutare cosa fare sul mercato. Come riporta il Carlino, il Bologna aveva cercato un sostituto di Skorupski, ovvero Falcone e Provedel, ma Lukasz vuole la rivincita dopo una stagione difficile e onorare il contratto in scadenza nel 2027. A quel punto il Bologna aveva pensato di far rientrare Gillier e tenere Ravaglia, ma quest'ultimo ha chiesto la cessione con Udinese, Torino e Watford sulle sue tracce. Il club aveva pensato inizialmente a un prestito ma di fronte a una proposta di 4-5 milioni si potrebbe accettare la cessione definitiva. A quel punto, Pessina potrebbe restare a Casteldebole come secondo.