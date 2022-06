Mercato – Percassi offre, Mihajovic ci pensa

I nomi in uscita dall'Atalanta

Il Corriere dello Sport Stadio fa il punto sui nomi proposti dall'Atalanta e su cui Sinisa Mihajlovic dovrà dare un parere. Fenucci e Sartori hanno informato il tecnico che sta facendo le sue valutazioni. I nomi in uscita dalla Dea sono: Sam Lammers come vice Arnautovic, il centrale Matteo Lovato, l’esterno danese Joakim Maehle e il trequartista Aleksej Miranchuk. Tra i papabili anche Viktor Kovalenko ma l'ucraino non rientra nei piani del Bologna. La dirigenza, dunque, attende una valutazione da parte di Sinisa.