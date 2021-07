Mercato – Per Tomiyasu non è arrivata l’offerta giusta, standby col Tottenham

Il club inglese non ha affondato il colpi, il Bologna chiede 25 milioni

Il club inglese, con il nuovo responsabile tecnico Fabio Paratici, non ha affondato il colpo decisivo per prelevare il difensore giapponese e l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale ha ulteriormente frenato la trattativa. Il Tottenham non si è mai spinto sopra i 20 milioni di euro, mentre il Bologna ne chiede 25 bonus compresi. Una distanza che in questo momento ha portato la trattativa in standby, con Paratici impegnato su altri fronti come quello per Romero dell'Atalanta. Non è escluso che nella seconda parte del mercato non possa esserci un altro tentativo e il Bologna che in questa fase valuterà il da farsi sul mercato in entrata: serve un altro centrale, ma la sensazione è che il club rossoblù sarà chiamato ad un investimento prima di una eventuale cessione di Tomi.