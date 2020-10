Mercato – Per Supryaga si decide entro due giorni

Si fa sempre più difficile l’affare Vladyslav Supryaga.

Il presidente della Dinamo Kiev resta fermo sulla richiesta di 15 milioni di euro, a maggior ragione dopo la qualificazione ai gironi di Champions League. Gli intermediari sono comunque al lavoro per capire fino a che punto Surkis potrà abbassare quella quota e avvicinarsi ai 10 milioni offerti dal Bologna, c’è tempo altri due giorni.

Come racconta Stadio, Supryaga era prendibile un mese e mezzo fa versando 8 milioni nelle casse della Dinamo, poi diventati 10 due settimane dopo, ma tutto si deciderà nei prossimi due giorni. Surkis farà il possibile per mettere a disposizione un attaccante brasiliano a Lucescu e se ci riuscirà valuterà le proposte economiche giunte per Supryaga.