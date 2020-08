Mercato – Per Supryaga ostacolo formula di pagamento

Sta entrando nel vivo la trattativa per Vladyslav Supryaga e il Bologna cerca l’affondo decisivo.

I dirigenti rossoblù hanno intensificato i contatti con l’entourage del calciatore e con la Dinamo Kiev per cercare di convincere il presidente a cedere il talentuoso attaccante, ma attualmente non c’è ancora una quadra economica nonostante il Bologna sia stato il primo ad interessarsi al ragazzo. Attualmente la proposta rossoblù è di circa 2.5-3 milioni di prestito oneroso più 7.5 di riscatto, ma Surkis vorrebbe un milione in più e, secondo Stadio, l’unica soluzione possibile è che Saputo decida di allargare i cordoni della borsa per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.