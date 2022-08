Mercato – Per Shomurodov distanza sulle cifre

Eldor Shomurodov continua ad essere in cima alla lista di interessi del ds rossoblù Giovanni Sartori , che ha individuato nell'attaccante uzbeko il rinforzo perfetto per il reparto avanzato del Bologna .

Al momento, però, sembra esserci una leggera distanza tra Bologna e Roma sulle cifre: i giallorossi chiedono per Shomurodov un prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno agli 11 milioni, visto che hanno pagato l'uzbeko un anno fa 17,5 milioni più 2,5 milioni di bonus (non realizzati) e calcolando anche un ammortamento di 3,5 milioni del costo del cartellino non vogliono realizzare una minusvalenza, mentre i rossoblù vogliono abbassare la cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro. C'è poi la questione ingaggio, perchè Shomurodov guadagna 1,5 milioni di euro a stagione: per questo, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe chiesto alla Roma di partecipare parzialmente per la prima stagione per poi spalmare su un contratto lungo la restante parte della somma.