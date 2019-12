Mercato – Per l’esterno una suggestione brasiliana

Mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli per Barrow ma il Bologna non sembra intenzionato a fermarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, i rossoblu da tempo alla ricerca di un terzino avrebbero chiesto informazioni proprio all’Atalanta riguardo Ibanez.

Il brasiliano ex Fluminense e con qualche presenza in nazionale u23 cerca minuti e nuovi stimoli e chissà che proprio Bologna non possa essere la meta giusta per riscattarsi. Si lavora dunque ad una doppia operazione con i rossoblu che pensano al brasiliano come nuovo jolly per la fascia.