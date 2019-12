In attesa di sedersi ad un tavolo con l’Atalanta per Musa Barrow, incontro previsto tra il due e il tre gennaio, il Bologna sfoglia la margherita degli altri possibili obiettivi per l’attacco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista di mercato del Bologna ci sarebbe anche una punta del Torino. Si tratta di Simone Zaza, mai realmente ritornato ad altissimi livelli in granata.