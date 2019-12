Mercato – Per Juan Jesus il nodo è legato all’ingaggio

Si complica la trattativa tra Roma e Bologna per Juan Jesus. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb infatti i rossoblu non sembrano intenzionati a pagare metà ingaggio del brasiliano in quanto considerato troppo oneroso per le casse del club.

Si parla di un giocatore che arriverebbe in prestito ed in cerca di rilancio, troppo alta la richiesta dei giallorossi nei confronti del Bologna. Operazione che quindi si complica ma non da considerare chiusa, il giocatore spinge infatti per la cessione ma insieme alla Roma dovrà riconsiderare alcuni dettagli legati all’ingaggio e alla modalità di trasferimento.