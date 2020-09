Niente sogno di giocare a San Siro contro Ibrahimovic per Aaron Hickey.

Il terzino scozzese proveniente dagli Hearts of Midlothian lavora già a Casteldebole ma ufficialmente il Bologna deve completare il suo acquisto. Lo farà in settimana quando tutta la documentazione sarà a posto, manca ancora qualcosa oltre al transfer per poterlo tesserare. Ad ogni modo, Hickey potrebbe guadagnarsi la prima convocazione nella gara casalinga di lunedì 28 settembre con il Parma.