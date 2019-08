Mercato – Per Dominguez non è finita

Oltre a Gary Medel, che nel giro di 24 ore dovrebbe essere ufficializzato, Walter Sabatini e il Bologna lavorano ad un altro innesto. Il nome è sempre lo stesso Nicolas Dominguez.

L’argentino del Velez non può essere acquistato a titolo definitivo dal Bologna, l’operazione può essere fatta solo in prestito per via della cessione con la stessa formula di Godfred Donsah, ma non per questo Sabatini si è dato per vinto. Su Dominguez c’è una clausola che il Bologna non può pagare e per questo motivo la strategia per prenderlo sarebbe diversa: un prestito molto oneroso con diritto di riscatto tra un anno a cifre contenute, per un totale addirittura più alto rispetto alla clausola. Così facendo si potrebbe convincere il Velez a cederlo, gli argentini incasserebbero comunque una buona somma, e il Bologna aggirerebbe l’ostacolo dell’acquisto a titolo definitivo.

m.m.