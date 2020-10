Mercato – Pedullà: Llorente valuta il Bologna

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Bologna non avrebbe chiuso la porta ad un innesto in attacco.

L’esperto di mercato riporta una pista clamorosa per gli ultimi giorni di mercato del club rossoblù: Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo ha sul tavolo varie opzioni, anche il ritorno in patria, ma starebbe considerando l’ipotesi di restare in Italia. Llorente ha detto di no allo Spezia, ma secondo l’esperto di calciomercato starebbe valutato le proposte di Bologna e Samp, con i rossoblù in cima alla lista.