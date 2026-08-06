Potrebbe arrivare in Serie C la prima grande occasione al piano di sopra per Dimitar Papazov, difensore della Primavera del Bologna e convocato da Domenico Tedesco nel recente ritiro di Valles.

Non c'è spazio in prima squadra per Papazov, soprattutto a sinistra dove, oltre alla conferma di Juan Miranda, è stato acquistato Rahim Alhassane, così è sempre più vicina l'ipotesi del prestito per accumulare esperienza e minutaggio. Secondo quanto riportato da Tmw, il difensore, che può giocare sia da terzino sinistro che da centrale, sarebbe in procinto di passare nel rinnovato Perugia di Alessandro Gaucci. Classe 2006, Papazov ha collezionato 79 presenze con la primavera rossoblù.