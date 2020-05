Mercato, Palacio verso il rinnovo, trattative per Danilo

In casa Bologna c’è anche il capitolo dei rinnovi di contratto in scadenza al 30 giugno, questione da sistemare se si continuerà a giocare oltre quella data e tenersi al riparo da ogni possibile problema.

Sono due i giocatori in scadenza con cui il Bologna vorrebbe continuare: Rodrigo Palacio e Danilo Larangeira. Sul primo fronte non dovrebbero esserci problemi: Palacio vuole proseguire un’altra stagione a Bologna, Mihajlovic è d’accordo e il Bologna anche. Tra l’altro con il trenza si ragiona annualmente e non ci sono problemi: il rinnovo per una stagione si farà. Discorso diverso per Danilo. Il Bologna vuole proseguire con il difensore, vale anche per Mihajlovic e per il giocatore stesso, ma a patto che si faccia un ragionamento di anno in anno come per Palacio. Rinnovo sì, ma in casa Bologna la speranza è che nelle trattative Danilo non chieda un biennale.

Fonte Stadio.