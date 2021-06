Mercato Bologna – Ounas non sarebbe un obiettivo

Ounas non una pista per il Bologna. Anche Caldara non sarebbe nella lista di mercato della dirigenza

Visto l'ultima annata a Crotone, l'esterno è ancora in cerca di rilancio e non è detto che non possa rientrare nei piani del neo tecnico Spalletti, ma nel frattempo impazzano i rumors di mercato. Anche il Bologna è stato accostato al calciatore, ma stando a quanto trapela da Casteldebole questa non sarebbe una pista di mercato per i dirigenti rossoblù che attualmente in rosa hanno due esterni mancini come Orsolini e Skov Olsen. Per quanto riguarda la difesa è stato fatto il nome di Caldara, ma anche in questo caso il Bologna non lo starebbe seguendo.