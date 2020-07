Mercato, oltre a De Silvestri c’è Lyanco

Il Bologna guarda al mercato dei difensori, l’intenzione della società sembra essere quella di prelevare un terzino destro e un centrale. Per quanto riguarda il primo ruolo l’indiziato principale è Lorenzo De Silvestri, in scadenza con il Torino e ben felice di essere allenato per la quinta volta da Sinisa Mihajlovic. Per Stadio sarebbe confermata l’intenzione di spostare al centro Takehiro Tomiyasu la prossima stagione.

Passando invece al centrale difensivo, la dirigenza felsinea non avrebbe mollato la pista Evangelita Lyanco, ma tutto dipenderà da quali saranno le richieste di Urbano Cairo. Un anno fa il presidente del Torino ha chiesto 15 milioni ma dopo una annata difficile e il coronavirus potrebbe abbassare il prezzo. Se il Bologna non riuscisse a strappare Lyanco prenderebbe un altro centrale pronto e affidabile: il nome c’è già ma la dirigenza non si è lasciata sfuggire nessun indizio.