Mercato – Okwonkwo e Lappalainen vogliono tornare

Potrebbero esserci imminenti novità di mercato per Orji Okwonkwo e Lassi Lappalainen.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, sia il nigeriano che il finlandese avrebbero fatto sapere al Bologna, tramite i suoi due procuratori, la volontà di rientrare. Pesa il rischio di perdere un anno intero a causa del coronavirus visto che ad oggi non ci sono certezze sulla ripartenza della Mls. Per Okwonkwo e Lappalainen, se non ci fosse spazio al Bologna, in rosa ci sono Orsolini, Skov Olsen, Palacio, Santander, Sansone e Barrow, si fa largo l’ipotesi di una cessione in prestito a club europei.