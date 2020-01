Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna è in fase di valutazione per quanto riguarda il possibile ingaggio di Yuto Nagatomo. Con l’imminente addio di Okwonwko in direzione Montreal, la rosa del Bologna sarebbe pronta ad accogliere un extracomunitario.

Tuttavia attualmente la trattativa per il giapponese resta in stand by con il Bologna che valuta al meglio le possibili alternative presenti sul mercato.