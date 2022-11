Mercato – Offerto Sampsted, ma non è una pista calda

Come detto, il primo nome è Emil Holm, ma sarà difficile acquistarlo dallo Spezia, così Sartori e Di Vaio tengono buoni altri nomi della lista, come Pedersen del Feyenoord oltre al sogno Karsdorp (prendibile forse solo in prestito). Tra i diversi nomi usciti negli ultimi giorni c'è stato anche quello di Alfons Sampsted, 24enne islandese in scadenza con il Bodo Glimt, ma non sarebbe una pista calda in questo momento per il club rossoblù. Il giocatore, infatti, è stato proposto essendo in scadenza.