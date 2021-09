Mercato – Offerta del Bologna per Samek

Bologna sul mediano Daniel Samek

Dalla Repubblica Ceca, come afferma il collega Jakub Konecny, e come riportato da Spazio Bologna su Twitter, trapela la notizia di una offerta del club rossoblù per il classe 2004 Daniel Samek dello Slavia Praga. Samek ha caratteristiche da mediano centrale ma all'occorrenza anche di difensore centrale e ha già giocato in stagione 8 partite in prima squadra segnando 2 gol. La prima offerta, di cui non è nota l'entità, sarebbe però stata rifiutata dallo Slavia.