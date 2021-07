Mercato – Occhio anche alle operazioni secondarie: Santander e Donsah in uscita

Gli aggiornamenti sul mercato in uscita

Non c'è solo il mercato in entrata, ma anche e soprattutto quello in uscita. Se sui pezzi grossi del Bologna al momento si registra la pista calda Tomiyasu -Tottenham, ci sono anche tante operazioni da portare a termine sugli esuberi.

Il Bologna cerca una sistemazione a Federico Santander, da tempo ai margini dei progetti tecnici di Mihajlovic, ma l'affare più vicino appare quello di Arturo Calabresi verso Lecce in prestito con diritto di riscatto. Non solo, Donsah sta chiedendo un rinnovo contrattuale con ingaggio spalmato per favorire una uscita, ma il Bologna sembra nicchiare. Gary Medel invece starebbe cercando squadra in Spagna e la dirigenza lavora pure alle uscite di Falcinelli e Paz.