Mercato – Obiettivo Wind, la chiave può essere Santander

Il Resto del Carlino in edicola oggi fa il punto sul mercato in entrata del Bologna. Detto di Supryaga, secondo il quotidiano il vero obiettivo per il reparto avanzato rossoblù si chiama Jonas Wind, centravanti 21enne che veste attualmente la maglia del Copenaghen.

La chiave per arrivare al giovane attaccante della squadra danese potrebbe essere Federico Santander. Il Ropero fu acquistato due anni fa proprio dal Copenaghen per 6 milioni di euro, e non è da escludere che in questa sessione di mercato possa fare il percorso inverso per tornare a vestire la maglia biancoblu, magari per permettere al Bologna di ottenere uno sconto su Wind. A proposito, nonostante la giovane età, l’esperienza dei grandi palcoscenici al ragazzo non manca: solamente qualche giorno fa ha realizzato una doppietta che ha permesso alla squadra danese di passare il turno in Europa League contro il Basaksehir. E domani toccherà al Manchester United.