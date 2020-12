Mercato – Obiettivi Montiel e Cerqueira

Stefano Denswil partirà, ma prima dell’ufficialità deve arrivare il sostituto. Questo quanto emerso nel vertice di ieri mattina tra i dirigenti rossoblù. Si cercherà in casa Bologna un profilo adatto a soddisfare le richieste di Mihajlovic, che vuole puntare sulla linea verde solo se potrà lavorare sul giocatore anche l’anno prossimo. Difficile dunque che arrivi Sutalo (così come Lammers per l’attacco), cedibili solo in prestito secco, così come non convincono appieno anche i nomi di Nkoulou, Cetin e Juan Jesus. E’ più probabile che si cerchi all’estero, e i nomi usciti sono quelli di Montiel e Cerqueira.

Scheda 1 di 3