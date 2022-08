Mercato – Nuovo assalto a Shomurodov

Nuovi contatti in giornata con la Roma e con l'entourage dell'attaccante uzbeko, si cerca di risolvere lo stallo

Il Bologna vuole risolvere al più presto lo stallo legato ad Eldor Shomurodov , che rappresenta ancora oggi la prima scelta per l'attacco rossoblù.

Dopo il mancato accordo con la Roma sulla formula del trasferimento dell'uzbeko, i rossoblù preparano un nuovo assalto per convincere la dirigenza giallorossa: Il Resto del Carlino in edicola questa mattina racconta che oggi è previsto un nuovo contatto con intermediari della dirigenza della Roma ed entourage dell'attaccante, i quali dovrebbero dettare le condizioni necessarie per la fumata bianca. Il quotidiano assicura che il club giallorosso ha calato le pretese tra i 10 e gli 11 milioni di euro, aprendo alla formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate a presenze, gol e assist, mentre il Bologna parte dalla proposta di prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Andrà trovato un compromesso.